Mantovano, 'modello Caivano in tutta Italia, proposta in Cdm'

"Lunedì in Consiglio dei Ministri arriverà una bozza di decreto che trasforma la struttura del Commissario Straordinario per Caivano in Commissario per le aree degradate e bisognose di interventi, in modo da estendere il modulo operativo utilizzato per Caivano ad altre aree del Paese.

Questo è un progetto voluto fortemente dal premier Meloni". Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano negli uffici del Commissario straordinario di Caivano (Napoli), dove ha parlato con i giornalisti dopo aver visitato il Polo Millegiorni di "Save The Children" al Parco Verde e aver inaugurato il nuovo sistema di videosorveglianza urbana integrata del comando di Polizia locale. Con lui il prefetto di Napoli Michele Di Bari e il Commissario Straordinario per Caivano Fabio Ciciliano, capo del Dipartimento di Protezione civile. "La nuova struttura commissariale - ha aggiunto Mantovano - verrà dotata di risorse per gli interventi, e si tratterà dei fondi di coesione, di cui l'80% è destinato al Mezzogiorno; ma ci saranno fondi anche per interventi in aree degradate del Centro e del Nord Italia. E per ogni area destinataria degli interventi ci sarà un sub-commissario".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA