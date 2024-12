Mantovano a Pozzuoli, 'piena trasparenza lavori sul bradisismo'

"Gli eventi sismici precedenti divennero un affare per la camorra, che ha legato a sé la popolazione con un welfare camorristico. Ora ci sarà un accordo di piena trasparenza su questi lavori contro il bradisismo". Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano a margine della partenza dei lavori alla scuola Artiaco di Pozzuoli contro il bradisismo.

"Oggi a Pozzuoli è una bella giornata di speranza. Nel giro di pochi mesi - ha ricordato Mantovano - si è passati dalle carte dei decreti a una progettazione e all'avvio concreto dei cantieri. Il che significa arrivare prima, giocare sul piano della prevenzione e non della gestione dell'emergenza quando le tragedie si consumano. Questo è un territorio bellissimo dal punto di vista naturale, culturale, artistico per chi lo abita.

Deve essere messo in totale sicurezza e non possiamo non iniziare dalla scuola".

"I Campi Flegrei - ha aggiunto - sono una zona quasi commovente per la composizione naturale ma anche una terra fragile per il rischio sismico, vulcanico e bradisismico. Il Governo lavora sulla prevenzione con mezzo miliardo di euro, un lavoro forte perché anche nel sud è possibile in pochi mesi fare un progetto e presentare un bando. Partiamo dalle scuole per consentire agli studenti di frequentare in sicurezza. Ci aspettano mesi impegnativi ma questi sono giorni di speranza, che sul piano civile vale se si riesce a proseguire il gioco di squadra delle istituzioni".



