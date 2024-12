Manfredi, pensiamo di registrare marchio pastori S.Gregorio

"Tra poco nascerà la scuola del presepe napoletano e stiamo lavorando anche sull'idea di una registrazione del marchio dei pastori di San Gregorio per difendere questa tradizione così come stiamo lavorando sulla valorizzazione del brand dei sarti napoletani perché l'artigianato rappresenta una leva economica ma anche simbolica importante per Napoli". Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a margine dello svelamento dell'opera 'Natività napoletana' in piazza Municipio.



