Alto Impatto, a Castel Volturno denunce e controlli

Si è tenuta a Castel Volturno, nel Casertano, l'operazione straordinaria delle forze dell'ordine di controllo del territorio "Alto Impatto", decisa in sede di Riunione Tecnica di Coordinamento tenutasi presso la Prefettura di Caserta. Sono state impiegate circa 50 unità tra Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e personale dell'A.S.L., che hanno permesso il controllo di circa 700 persone e 300 veicoli, perquisizioni e denunce; sono state controllate anche 50 persone sottoposte a misure di prevenzione, cautelari e di sicurezza. In particolare la Polizia di Stato ha denunciato sei persone per reati vari, tra cui violazione della misura di prevenzione del foglio di via, la guida senza patente, lo spaccio di sostanze stupefacenti e l'abusivismo edilizio. Una donna di 69 anni, ricercata per una condanna per spaccio di stupefacenti a quasi 5 anni di reclusione, è stata rintracciata e portata al carcere di Secondigliano.

In occasione dei controlli, i poliziotti del Commissariato di Castel Volturno, con il concorso del personale dell'Asl di Caserta, ha effettuato controlli di polizia amministrativa ad esercizi commerciali, uno dei quali sanzionato per mancata tracciabilità di prodotti alimentari, con oltre 10 chili di prodotti ittici sequestrati. Il titolare di una pizzeria è stato poi denunciato per aver edificato opere abusive, che sono stare sequestrate. Sanzionati anche altri esercizi commerciali, per violazioni varie, per alcune migliaia di euro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA