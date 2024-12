Termovalorizzatore Acerra, A2A si aggiudica gara per la gestione

E' stata aggiudicata la gara per la gestione del Termovalorizzatore di Acerra nei prossimi 10 anni: ad occuparsi dell'impianto sarà ancora A2A, gestore uscente, che ha avuto la meglio sull'offerta presentata da Acea.

Secondo quanto rende noto la Regione Campania, "ha vinto A2A con un punteggio tecnico pari a 62 ed un ribasso del 18,50% ; ACEA è arrivata seconda con un punteggio tecnico pari a 48 ed un ribasso dell'1%".

"Con il ribasso offerto da A2A la Regione conseguirà un risparmio di 15 milioni di euro all'anno per i dieci anni di gestione . L'offerta risultata aggiudicataria prevede che in caso di fermo di uno o più linee dell'impianto per guasti o manutenzioni il gestore dovrà occuparsi di trovare autonome destinazioni per quantitativi non trattabili. Inoltre A2A ha offerto una capacità di ulteriori 100.000 tonnellate all' anno come servizio aggiuntivo rispetto ad oggi", si sottolinea dalla Regione.



