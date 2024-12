Il prefetto di Napoli, obiettivo istituzioni è benessere comunità

Le istituzioni conseguono "obiettivi comuni per il bene delle singole comunità". Lo ha detto il prefetto di Napoli, Michele di Bari, che questa sera in prefettura ha ricevuto numerosi sindaci della provincia, con in testa il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, diversi parlamentari eletti nel Napoletano, i vertici della magistratura napoletana, delle forze dell'ordine e delle forze armate, esponenti del mondo del volontariato e dell'associazionismo, dell'imprenditoria e del corpo consolare, per gli auguri natalizi.

"Insieme si può fare molto nel rispetto di una cornice di stretta legalità", ha proseguito il prefetto perché "tutti insieme dobbiamo essere una grande squadra, la squadra dello Stato". Un mondo così complesso. ha sottolineato "ha bisogno di tutti senza alcuna distinzione".

Di Bari ha voluto rimarcare tutti coloro che nel corso dell'anno si sono interfacciati con la prefettura per trovare insieme la soluzioni ai problemi "avendo sempre a cuore l'umano".

Un pensiero anche per la stampa perché il messaggio che deve essere veicolato "deve essere sempre quello della verità. La responsabilità più grande che ha un giornalista è quella di dire sempre la verità con l'occhio che guarda oltre, con la visione della comunità".

Il prefetto di Bari ha poi consegnato una pergamena di benvenuto a tutti quei funzionari, dirigenti e rappresentanti delle istituzioni che nel corso del 2024 hanno intrapreso il loro servizio a Napoli.



