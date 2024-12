'Pino è' a Piazza Plebiscito, da domani al via prevendita

Parte domani alle 11.00 la prevendita dei biglietti per il 18 settembre 2025 quando in Piazza del Plebiscito a Napoli si terrà 'Pino è - Il viaggio del Musicante' lo show evento che vedrà sul palco grandi nomi del mondo della musica e dello spettacolo per ricordare Pino Daniele a 70 anni dalla sua nascita e a 10 anni dalla sua scomparsa (su Ticketone.it e nelle prevendite abituali). Sarà una festa con tanti ospiti, artisti, musicisti, amici e colleghi: tra racconti, aneddoti, omaggi e tanta musica, verranno ripercorse la sua vita e la sua carriera, ricca di canzoni che hanno segnato intere generazioni. ' Pino è - Il viaggio del Musicante' sarà anche un evento di valore sociale, il ricavato verrà infatti devoluto a sostegno della ricerca oncologica pediatrica e della formazione artistica. sarà finanziato il Progetto Preme di Open Associazione Oncologia Pediatrica e Neuroblastoma odv, che punta a garantire cure personalizzate e innovative ai bambini oncologici. Grazie alla Fondazione Pino Daniele Ets, invece, verranno istituite borse di studio e iniziative per sostenere giovani talenti musicali e contrastare la povertà educativa, promuovendo il linguaggio della musica nelle realtà più fragili. Come il brano "Again", la riedizione "Musicante 40th Anniversary Album" e il live contest Musicante Award - Premio Pino Daniele, il grande evento live porta il sigillo del "70/10 Anniversary", il marchio distintivo, ideato dalla Fondazione Pino Daniele, che garantisce l'autenticità e l'ufficialità delle iniziative dedicate a Pino Daniele



