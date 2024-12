Pd, ex sindaco Natale subcommissario circolo Casal di Principe

L'ex sindaco di Casal di Principe (Caserta) Renato Natale, protagonista nei suoi due mandati (2014-2024) del riscatto dalla camorra della cittadina casertana, certificato dalla visita il 21 marzo 2023 del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, è il nuovo subcommissario del Circolo PD di Casal di Principe. Natale ha infatti accettato la nomina effettuata dal Commissario provinciale del Partito Democratico Susanna Camusso.

"L'obiettivo - spiega Natale sulla sua pagina facebook - è ricostruire la sezione locale del Pd, organizzare il tesseramento e preparare il Congresso del circolo. Cercherò di essere all'altezza del compito che mi è stato assegnato - aggiunge Natale - sapendo di avere la collaborazione di un nutrito gruppo di amici e compagni che già in queste ore si sta attivando. Ringrazio la Senatrice Susanna Camusso per la fiducia accordatami, e spero che in tempi rapidi sia possibile giungere a scelte democraticamente espresse in un regolare Congresso".

La scelta della Camusso, il cui incarico è stato prorogato dalla segreteria nazionale guidata da Elly Schlein fino alla fine del prossimo mese di marzo, rientra nel percorso di riorganizzazione e normalizzazione del Pd casertano, da anni senza un segretario; un partito travolto nel febbraio 2023 dalla vicenda delle tessere ritenute illegittime, che solo un mese fa ha chiuso l'iter di tesseramento 2023, lasciando fuori importanti esponenti del Pd come l'attuale presidente del Consiglio regionale della Campania Gennaro Oliviero. Entro qualche settimana partirà il tesseramento 2024 e la procedura sul territorio che dovrebbe portare alla nomina di un segretario, sempre che il Commissariamento non venga ulteriormente prorogato oltre la scadenza di marzo.



