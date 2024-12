Misiani, sul tesseramento falso prenderemo dei provvedimenti

"Noi i 'signori delle tessere li abbiamo mandati via. Abbiamo contrastato e contrasteremo fino in fondo qualunque forma di abusi e di irregolarità. Ho intenzione di verificare fino in fondo quello che è successo che è una vergona". Così Antonio Misiani, senatore del Partito Democratico e commissario in Campania, sul caso dell'uomo avellinese ricoverato da mesi e tesserato al Pd a sua insaputa.

"Naturalmente prenderemo provvedimenti. Lo abbiamo sempre fatto - ha aggiungo Misiani nel corso della trasmissione 'Calibro 8' su Radio Cusano Campus condotta da Francesco Borgonovo -. I provvedimenti li prenderemo verso chi ha fatto una tessera falsa ad una persona che non aveva la minima intenzione. Il diretto interessato ha la mia solidarietà così come i familiari che hanno denunciato. Non hanno e non avranno la mia solidarietà i cretini che hanno fatto questa cosa", conclude.



