Incidenti lavoro, muore travolto da un camion nel Salernitano

Un incidente mortale sul lavoro si è verificato a Postiglione, nel Salernitano. A perdere la vita è stato Domenico Caputo, 36enne del posto, travolto da un camion mentre lavorava nell'azienda di famiglia, nella zona industriale del comune.

Per cause ancora in corso di accertamento, l'uomo è rimasto ucciso da un camion che era parcheggiato davanti alla fabbrica.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione locale.

Nonostante i tentativi di rianimare il 36enne, per lui non c'è stato nulla da fare. L'episodio ha sconvolto la comunità di Postiglione, dove Domenico Caputo era molto conosciuto e stimato. Numerosi i messaggi di cordoglio arrivati alla famiglia, mentre proseguono le indagini delle autorità per chiarire l'esatta dinamica dei fatti.



