Gustavo Dudamel e i ragazzi dell'orchestra Sanitansamble

Il direttore d'orchestra Gustavo Dudamel "osservato speciale" dai ragazzi dell'orchestra Sanitansamble di Napoli. Un gruppo di quaranta giovani musicisti del progetto nato nel 2008 Rione Sanità per dare ai ragazzi l'opportunità di una formazione musicale, ha assistito nel pomeriggio all'Auditorium Parco della Musica di Roma alle prove generali dell'integrale del balletto in forma di concerto Lo Schiaccianoci, il capolavoro di Cajkosvkij che il celebre maestro venezuelano dirigerà il 19 dicembre alle 19:30 con repliche il 20 alle 20:30 e il 21 alle 18:30. Il progetto messo in campo a Napoli trae ispirazione dall'esperienza di "El Sistema", il modello didattico con accesso gratuito per bambini e ragazzi ideato in Venezuela dal maestro José Antonio Abreu, che promuove la pratica collettiva musicale come mezzo di organizzazione e sviluppo della comunità in aree e contesti sociali difficili. L'orchestra di Sanitansamble, che dal 2008 è affidata alla direzione del maestro Paolo Acunzo, intende promuovere principi simili, e oggi i ragazzi hanno avuto l'opportunità unica di incontrare il maestro Dudamel, che da giovane musicista si formò all'interno del Sistema riuscendo a diventare modello di emancipazione e di successo. Sanitansamble conta oltre 80 giovani, tra bambini e adolescenti dai 7 ai 24 anni, musicisti di due formazioni orchestrali (Orchestra Junior e Orchestra Giovanile) che, sotto la guida di 14 maestri e del direttore, Paolo Acunzo, hanno portato avanti in questi anni un percorso di successo che li ha visti esibirsi per Papa Francesco, per il Presidente Emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano e per l'attuale Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e in molti eventi e concerti in teatri nazionali e locali. Il progetto messo in atto nel difficile rione di Napoli è nato grazie all'intuizione di Eusebio Brancatisano e Maurizio Baratta, alla volontà di Ernesto Albanese, presidente de L'Altra Napoli Onlus, e all'impegno di padre Antonio Loffredo, parroco della Basilica di Santa Maria della Sanità, che affidano al maestro Baratta il compito di costituire la squadra dei maestri per dare inizio alle attività laboratoriali e coinvolgendo bambini e ragazzi del Rione Sanità, che in precedenza non avevano alcuna conoscenza musicale.





