De Luca, nessuna nuova linea per termovalorizzatore Acerra

"L'accordo con A2A per la gestione del termovalorizzatore di Acerra chiude definitivamente, come avevamo annunciato, ogni ipotesi di apertura di nuove linee nell'impianto. Si tratta di un risultato straordinario nell'ottica della tutela dell'ambiente, come condiviso con i cittadini di Acerra. Anche in caso di manutenzione dell'impianto, sarà la stessa A2A a farsi carico di trovare autonome destinazioni". Lo sottolinea il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.



