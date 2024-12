Stellantis: De Luca, per il piano serve impegno Europa e governo

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che oggi ha preso parte al ministero dello Sviluppo all'incontro con i dirigenti Stellantis, ha giudicato positivamente l'apertura di un tavolo in un momento difficilissimo per il settore dell'automotive in Europa e in Italia.

De Luca ha espresso ai dirigenti di Stellantis "un apprezzamento e un avvertimento", si spiega in una nota. "Un apprezzamento per gli impegni assunti, per la garanzia offerta per i lavoratori di Stellantis in Italia e in Campania, per l'avvio di un percorso di tutela delle migliaia di lavoratori dell'indotto, ai quali saranno rivolti incontri specifici, stabilimento per stabilimento - si sottolinea - Ha lanciato poi un avvertimento perché questo Piano Italia comunicato da Stellantis presuppone l'impegno dell'Europa e del Governo nazionale per potersi concretizzare. Occorre per De Luca una revisione radicale della normativa europea attualmente in vigore, a partire da gennaio, e acquisendo la linea della neutralità tecnologica nel percorso di transizione ecologica; occorre la costituzione di un fondo europeo per la ricerca e l'innovazione, per poter reggere nella competizione globale. Ma occorre anche un impegno nazionale, per realizzare le infrastrutture necessarie alle auto elettriche e per far fronte al prezzo dell'energia che in Italia supera del 30/40 per cento il prezzo dei paesi nostri concorrenti, anche in Europa".

"E' stato comunque - ha detto De Luca - un passaggio importante quello di oggi. Continueremo a verificare con attenzione, nei prossimi mesi, che si concretizzino tutti i passaggi necessari perché il Piano Italia per l'automotive possa svilupparsi concretamente".



