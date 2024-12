Siani e Pieraccioni, insieme per "far divertire la gente"

Tappa partenopea oggi del tour promozionale del film "Io e te dobbiamo parlare" diretto da Alessandro Siani e interpretato dal comico partenopeo con Leonardo Pieraccioni. Il film sarà nelle sale da giovedì 19 dicembre. Accanto a Siani e Pieraccioni, il cast include le protagoniste femminili Francesca Chillemi, Brenda Lodigiani e Gea Dall'Orto e inoltre Euridice Axen, Tommaso Cassissa, Giovanni Esposito, Sergio riscia, Biagio Izzo, Peppe Lanzetta, Enrico Lo Verso. "Ci siamo divertiti - ha detto Siani incontrando i giornalisti al cinema Modernissimo - siamo stati bene, è un grande gruppo. In questi giorni io e Leonardo stiamo spesso insieme per la promozione del film, si sta creando una complicità che già esisteva prima, però poi quando scendi sul campo e ti giochi la partita, gli schemi contano fino a un certo punto, quando ti arriva la palla la devi gestire. Ci stiamo divertendo insieme anche in questo periodo di promozione del film. Vogliamo solo una cosa, che il pubblico possa ridere. Più volte mi hanno chiesto di fare un film come 'Il principe abusivo', sarà capitato pure a Leonardo con 'Il ciclone'. Ci abbiamo provato in una fase in cui la commedia non sta vivendo un buon momento, impegnandoci al massimo".

"Quando mi ha telefonato Alessandro - ha detto Leonardo Pieraccioni - mi ha conquistato subito dicendo: 'senti, ma al di là delle cose che facciamo singolarmente, ci vogliamo divertire davvero insieme quest'estate?' E' un invito al quale nessuno potrebbe dire di no. Ci eravamo conosciuti, annusati, avevamo capito perfettamente che si veniva dallo stesso ambiente, che è il cabaret, che è il teatro comico. Tutti e due abbiamo questa scimmia addosso, che è il voler far ridere e voler far divertire, la pacca sulle spalle dello spettatore che ti dice: 'per un'ora e mezzo mi sono scordato il vicino di casa, mi sono scordato le rate, mi sono scordato il figlio che ascolta la trap'. E poi da sempre fiorentini e napoletani stanno bene insieme perché smussano gli angoli, i fiorentini sono come i napoletani, non prendono mai le cose di testa perché magari si sbucciano".

Presenti alla conferenza stampa anche altri componenti del cast: Gea Dall'Orto, Giovanni Esposito e Peppe Lanzetta.



