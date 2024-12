Rapina con sequestro di persona da 3 milioni, presi due banditi

Due presunti componenti la "banda del buco" che lo scorso 19 luglio a Grumo Nevano, in provincia di Napoli, hanno messo a segno una rapina in banca da ben 3 milioni di euro sono stati sottoposti a fermo dai carabinieri di Caivano al termine di indagini coordinate dalla Procura di Napoli Nord.

Alla loro individuazione si è giunti dopo l'individuazione del cosiddetto "palo" che aveva affittato un locale commerciale adiacente la banca grazie al quale i banditi sono poi riusciti a sbucare nell'istituto di credito. I malviventi, dopo avere sequestrato, per ben due ore, 11 dipendenti e 8 clienti, riuscirono ad impossessarsi di 160mila euro in contanti e dei giolielli contenuti in tutte le cassette di sicurezza, per un valore complessivo di 3 milioni di euro.

I carabinieri hanno identificato i complici del "palo" attraverso l'analisi del suo cellulare e delle immagini dei sistemi di videosorveglianza. I destinatari dei provvedimenti precautelari emessi dal pm Valeria Vinci sono Francesco Pio De Santis, 24 anni, e Patrizio De Felice, 36 anni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA