Incidente sul lavoro a San Sebastiano al Vesuvio (Napoli) dove un operaio di 70 anni, durante alcuni lavori di ristrutturazione in un'abitazione al secondo piano, sarebbe precipitato dal balcone.

L'uomo è stato portato in codice rosso al pronto soccorso dell'Ospedale del mare. Sul posto, in via Leonardo Da Vinci, sono intervenuti i carabinieri della locale stazione. Indagini in corso per chiarire dinamica e posizione lavorativa.



