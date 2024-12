Musumeci, dopodomani aprono cantieri in scuole Campi flegrei

"Dopodomani si aprono i cantieri delle prime scuole che vengono messe in sicurezza nei Campi flegrei. Nello spazio di 8-10 mesi abbiamo varato due decreti legge e - dopo aver incontrato i sindaci e i rappresentanti della Regione Campania - abbiamo stanziato mezzo miliardo di euro per mettere in sicurezza intanto le infrastrutture pubbliche. Si tratta di un'area dove concorrono tre rischi: sismico, vulcanico e bradisismico". Lo ha reso noto il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci parlando alla 7/a Giornata nazionale della prevenzione sismica.

Nel suo intervento Musumeci ha parlato anche dell'informazione nelle scuole: "Servono 100 volontari in tutta Italia, fra ingegneri, architetti, geologi, persone della protezione civile, cento professionisti che mettano a disposizione una parte del loro tempo per andare in giro nelle scuole. Ne ho già parlato col collega dell'Istruzione Valditara e incontrerò presto i rappresentanti di Inarcassa, degli ordini professionali competenti e dell'Ingv, perché partendo da 100 volontari riusciremo - anche con un fumetto come abbiamo fatto due anni fa - ad entrare in contatto con i ragazzi per cominciare a parlare dei rischi. La prevenzione strutturale è essenziale, ma altrettanto essenziale è la prevenzione non strutturale", ha spiegato Musumeci.



