Madre e figlio con quasi 600 grammi di marijuana, arrestati

Madre e figlio sono stati trovati in possesso di droga, quasi 600 grammi di marijuana, e arrestati nel Salernitano.

E' a Scafati che i carabinieri della locale Tenenza hanno sorpreso in flagranza di reato una 57enne e un 25enne del luogo indagati per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio: i due erano in possesso di quasi 600 grammi di marijuana, due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento nonché la somma in contanti di 14.450. Sono stati disposti gli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo.



