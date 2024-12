Lutto nel sindacato di base, morto a Napoli Vittorio Granillo

Lutto nel sindacato di base per la morte del cofondatore dello Slai Cobas, Vittorio Granillo. Lo rendono noto i militanti del sindacato a Pomigliano d'Arco, che annunciano una camera ardente per giovedì 19 dicembre a Napoli, dove Granillo, 75 anni, viveva. Il sindacalista, insieme a Mara Malavenda, scomparsa lo scorso settembre, nei primi anni '90 aveva dato vita allo Sla Cobas, il sindacato lavoratori autorganizzati, poi divenuto Slai con sede legale proprio a Pomigliano d'Arco. Granillo, assunto nell'ex Alfa sud, è stato tra i promotori di molteplici lotte operaie nello stabilimento automobilistico, a causa delle quali è stato anche più volte licenziato per poi essere reintegrato. Nel 2000 il sindacalista si candidò alla presidenza della Regione Campania con i Cobas per l'autorganizzazione, nelle cui liste figurava anche Malavenda, eletta nel 1996 in Parlamento come indipendente con Rifondazione Comunista. Per l'ultimo saluto i compagni di sindacato annunciano una camera ardente che sarà allestita a Napoli giovedì 19 dicembre dalle 9 alle 17.



