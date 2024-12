In strutture Asl Napoli locandine contro la violenza a sanitari

L'ASL Napoli 1 Centro lancia una nuova campagna di sensibilizzazione rivolta a tutti gli utenti che ogni giorno affollano pronto soccorso, corsie ospedaliere, ambulatori e uffici amministrativi. In tutte queste strutture dal prossimo lunedì saranno affisse locandine che veicolano un messaggio molto chiaro: "Offendere o aggredire, verbalmente o fisicamente, gli operatori di questa struttura è un reato! Se ancora non lo avete capito ve lo diciamo in tutte le lingue".

Richiamo, quest'ultimo, alla decisione di tradurre le locandine in otto lingue: inglese, francese, spagnolo, tedesco, portoghese, cinese, rumeno, indiano e arabo. Anche in questo caso il richiamo è perentorio: "Offendere o aggredire verbalmente o fisicamente gli operatori di questa struttura è un reato. Qualsiasi atto di violenza non sarà tollerato e sarà prontamente denunciato all'autorità giudiziaria".

"Riuscire a trasmettere ai nostri utenti l'importanza del messaggio è fondamentale ed è tra i nostri obiettivi primari - spiega il direttore generale dell'Asl Na1 Ciro Verdoliva - siamo convinti che queste iniziative, combinate con tante altre che mettiamo in campo ormai da tempo, possono aiutare a sensibilizzare molti cittadini sul problema e a far comprendere la gravità del gesto".



