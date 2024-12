Giovani e legalità, a Napoli il commissario europeo Micallef

Domani e giovedì il commissario europeo per la Gioventù, Cultura e Sport, Glenn Micallef, sarà in visita ufficiale a Napoli, prima volta in Italia dall'inizio del suo mandato, accompagnato dall'Europarlamentare del Pd Sandro Ruotolo, membro della Commissione Cultura.

La presenza di Micallef, si legge in una nota, "rappresenta un segnale concreto dell'attenzione dell'Europa verso le sfide educative, culturali e sociali di Napoli, con un focus sui giovani, sulla lotta alla dispersione scolastica e sulla promozione di opportunità inclusive".

La due giorni inizierà domani, 18 dicembre, con la visita al Polo tecnologico dell'Università Federico II, "fortemente sostenuto dalla Commissione Europea diventando un esempio di una buona utilizzazione dei fondi di coesione". Il commissario si incontrerà con gruppi di studenti che gli mostreranno alcuni progetti di ricerca innovativi, visiterà la Apple Academy e parlerà con i giovani partecipanti ai corsi di formazione. La seconda tappa si terrà alla Fondazione Figli di Maria a San Giovanni a Teduccio, guidata da Anna Riccardi. Questa storica associazione, attiva dalla fine del 1800, opera a favore dei minori e delle famiglie in condizioni di disagio socioeconomico.

A sottolineare la rilevanza dell'incontro, sarà presente anche il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, "in una sinergia tra istituzioni locali ed europee".

Nel pomeriggio, Micallef interverrà all'evento "Diamo un calcio alla camorra", organizzato dall'Associazione Figli in Famiglia e dal Napoli Club Bologna, che celebra l'apertura di una scuola calcio solidale nel quartiere di San Giovanni a Teduccio. "Questo progetto educativo e sportivo - si legge nella nota - incarna un modello di resistenza alla criminalità, in linea con i valori promossi dall'Europa".

Il giorno successivo, 19 dicembre, il commissario europeo e l'europarlamentare Ruotolo visiteranno il carcere minorile di Nisida, dove incontreranno i giovani detenuti, il personale e i dirigenti, per dialogare sulle opportunità di reinserimento sociale e culturale. Successivamente, a Palazzo San Giacomo, sede del Comune, si terrà un confronto con il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, esperti e amministratori. Durante l'incontro saranno affrontati temi come la dispersione scolastica e la povertà culturale, con l'obiettivo di rafforzare la collaborazione tra Napoli e l'Europa.

La missione si concluderà con una visita al Museo Cappella Sansevero e al Museo Jago, gestito dalla Cooperativa La Sorte in collaborazione con la Cooperativa La Paranza e una passeggiata per il Rione Sanità per interagire con i giovani che hanno partecipato alle attività di rilancio del quartiere.



