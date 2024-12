Giovane di 24 anni muore in incidente stradale a Cardito

Un giovane di 24 anni è morto questa notte in un incidente stradale verificatosi sulla strada statale 162, nel territorio di Cardito, in provincia di Napoli.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile di Caivano e della stazione di Crispano. Il giovane, secondo la ricostruzione dei militari, avrebbe perso il controllo della sua auto finendo per ribaltarsi e poi contro il guardrail. E' morto sul colpo. Indagini sono in corso per ricostruire la dinamica.



