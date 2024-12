De Martino non solo tv, sold out a teatro con Meglio Stasera

Non solo tv; Stefano De Martino, impegnato su Rai1 con Affari Tuoi (la puntata di ieri ha registrato il record di share con il 28.8% e 6 milioni di telespettatori), non si ferma durante le feste e prosegue il suo rapporto con il pubblico anche live: torna in teatro a Napoli con il suo "quasi-one man show", registrando 4 sold out già prima del debutto. Dal 26 al 29 dicembre, lo spettacolo originale Meglio Stasera, scritto dallo stesso De Martino e Riccardo Cassini (che ne firma anche la regia), dopo aver viaggiato per l'Italia, arriva a Napoli con 4 nuovi appuntamenti durante le feste di Natale; mentre il 7 e 8 febbraio sarà a Roma al Teatro Brancaccio.

In scena, tanti i riferimenti ai grandi nomi dello spettacolo di ieri e di oggi, a partire dal titolo che trae ispirazione da quel gioiellino della musica italiana che è "Meglio stasera che domani o mai", canzone degli anni '60 cantata da Miranda Martino e arrangiata da Ennio Morricone. Sul palco Stefano, accompagnato dagli 8 orchestrali della Disperata Erotica Band, sospesa fra Carosone e Sanremo, metterà in scena giochi musicali, mash up e virtuosismi canori con una sola regola: "Non è mai una sola canzone per volta".

Due ore di spettacolo, tra sorrisi e racconti, in cui il pubblico avrà modo di conoscere meglio Stefano, o forse 'conoscerli' meglio, perché non c'è un solo Stefano. C'è quello che racconta: dall'infanzia in un paese affascinante e difficile al susseguirsi dei tanti episodi legati al semplice lavoro di fruttivendolo prima, ballerino poi, infine intrattenitore a tutto campo. C'è poi lo Stefano crooner e quello danzatore: nonostante - ma solo a suo dire - si sia accumulata un po' di ruggine fra le giunture del ballerino di un tempo, è il momento di rimettersi in gioco, anzi, in ballo. E lo farà accompagnato nelle coreografie da alcuni ballerini professionisti, ex colleghi di qualche stagione addietro. E infine c'è lo Stefano imprevedibile, quello dell'allegria e dei giochi in tv, quello che dialoga e empatizza: gag, monologhi umoristici, riferimenti insospettabilmente colti, improvvisazioni e scherzi col pubblico.

Meglio Stasera, dopo i 4 appuntamenti di Napoli, è atteso il 7 e 8 febbraio a Roma, al Teatro Brancaccio. Biglietti disponibili su ticketone.it e in tutti i punti vendita abituali.

Meglio Stasera è scritto da Riccardo Cassini e Stefano De Martino. La regia è di Riccardo Cassini. Le scene di Italo Grassi. Luci di Marco Lucarelli. Costumi di Lisa Casillo.

Direzione musicale e arrangiamenti di Pino Perris. Le coreografie sono di Andrea Larossa.



