Curatoli (Anm), riforme per garantire i diritti di tutti

"La giustizia è uguale per tutti: ce lo dice la Costituzione e il nostro lavoro mira a garantire questo risultato, la tutela effettiva dei diritti di tutti". A dirlo, Cristina Curatoli presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati di Napoli al convegno 'La giustizia è uguale per tutti?' all'Istituto italiano per gli studi Filosofici a Palazzo Serra di Cassano a Napoli.

"Chiediamo con forza, tuttavia, che vengano in qualche modo emanate riforme che realmente migliorino il 'sistema giustizia'.

Delle riforme che - ha aggiunto il magistrato - snelliscano o comunque semplifichino la procedura penale e che, in qualche modo, mettano in condizione la magistratura di ottenere quel risultato e cioè la tutela dei diritti di tutti".



