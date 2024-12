Crisi idrica in Molise: Grim, ridurre fornitura alla Campania

"E' necessario ripristinare a favore dei Comuni un regolare flusso idrico anche ponendo in essere una maggiore e drastica riduzione sui flussi destinati alla Regione Campania". E' quanto scrive il presidente della Grim, Massimo Saluppo, in una lettera inviata a Molise Acque. La società che gestisce le risorse idriche chiede una serie di informazioni e documenti.

"Risultano indispensabili - spiega Saluppo - per consentirci di programmare una gestione ottimale delle risorse idriche sui Comuni e così programmare e contenere le chiusure nelle prossime giornate festive".

Grim chiede "la immediata verifica degli accordi interregionali ed in special modo con la Campania per quanto attiene il flusso idrico a questa riservata". La società denuncia inoltre "come la pur innegabile crisi idrica sia amplificata dalla totale mancanza di pianificazione da parte di Molise Acque che finisce con il ricadere unicamente sugli utenti domestici, commerciali, agricoli ed industriali".

In merito all'accordo tra Molise e Campania vengono infine forniti alcuni numeri. "L'intesa si sostanzia in una fornitura, da parte del Molise, di circa 450 litri al secondo pari a circa il 31% della captazione sulle sorgenti di Rio Freddo e Pietre Cadute, e di questi circa il 95% viene assorbito dal solo Comune di Benevento. Non è ammissibile la penalizzazione inflitta ai Comuni molisani rispetto al flusso idrico destinato agli utenti extraregionali. Nello specifico, il Comune di Benevento assorbe circa 430 litri al secondo per una popolazione di 55.000 abitanti contro 1.000 litri al secondo riservati ad oltre 64 Comuni della Regione Molise, tra cui il capoluogo di Regione".

Grim alla luce di tutto questo si chiede per quale motivo "non è possibile chiedere, per il tramite della Regione Molise, una chiusura notturna del Comune di Benevento tesa a garantire un maggior flusso idrico sui Comuni molisani".



