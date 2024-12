Convegno su dignità, diritti e spiritualità

Domani, 18 dicembre, alle ore 15, presso l'Aula Siani del Tribunale di Torre Annunziata, si terrà il convegno intitolato "Il tempo della scelta - Dignità, diritti e spiritualità tra passato, presente e futuro", organizzato dall'Associazione forense In Oltre del distretto giudiziario di Torre Annunziata.

"È un dibattito interdisciplinare che mette al centro temi fondamentali quali vecchiaia, diritti individuali, bioetica e spiritualità, affrontando le sfide etiche e giuridiche legate alla libertà di scelta e al valore del tempo come opportunità di crescita e consapevolezza" ha spiegato l'avvocato Anna Brancaccio, la presidente dell'Associazione forense "In Oltre".

Relatori e interventi: Erri De Luca, scrittore e poeta, con una riflessione su "Vecchiaia e libertà". Angelo Calandrini, avvocato dell'Associazione Luca Coscioni, con un intervento su "Il diritto alla scelta" e i diritti legati al fine vita. Padre Salvatore Farì, teologo e missionario vincenziano, sul tema "Vecchiaia e trascendenza", esplorando il ruolo della spiritualità nell'accettazione del tempo e della mortalità.

A moderare il dibattito il giornalista Paolo Chiariello, direttore del quotidiano on line juorno.it Il convegno prevede una tavola rotonda finale con la partecipazione del pubblico e un breve filmato introduttivo dedicato all'ultima opera di Erri De Luca, spunto di riflessione sulla vecchiaia come età di sperimentazione e consapevolezza.

L'incontro si propone come un momento di dialogo aperto tra diritto, etica e spiritualità, offrendo spunti di riflessione su temi sempre più centrali nella società contemporanea



