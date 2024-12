Toro incorna allevatore, ricoverato in codice rosso

Un allevatore è stato incornato da un toro ed è ora ricoverato in codice rosso in ospedale: è accaduto a Montecorice, nel Cilento, in località San Donato. A rimanere ferito un 38enne del posto, trasportato in elisoccorso all'ospedale Ruggi D'Aragona di Salerno. L'uomo ha riportato diverse gravi ferite all'addome e al torace ed è ricoverato in prognosi riservata.

Da chiarire ancora la dinamica dell'incidente e i motivi che hanno scatenato la furiosa reazione dell'animale, di proprietà dell'allevatore.



