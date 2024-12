Sul belvedere di S. Martino a Napoli 'N'arte Christmas Festival'

Al via a Napoli 'N'arte Christmas Festival' , il villaggio natalizio che per sette giorni, dal 21 dicembre nella piazza del Belvedere di San Martino, ospiterà esibizioni di giovani artisti emergenti ed altre numerose iniziative di inclusione e di valorizzazione del quartiere. Il festival è stato presentato in una conferenza stampa a palazzo San Giacomo, sede del Comune di Napoli, alla quale hanno partecipato i rappresentanti della Fondazione Silvia Ruotolo Onlus e dell'Associazione N'Arte, Aloha Eventi e Stragency, promotori del festival, e Teresa Armato assessore del comune di Napoli che ha concesso il patrocinio morale all'iniziativa.

"Attraverso il Festival, e la sua ricca programmazione culturale - ha detto Alessandra Clemente, presidente della Fondazione Silvia Ruotolo onlus - verranno valorizzati i giovani talenti del territorio, attraverso lo spazio dedicato alla musica nel piazzale della Certosa di San Martino che darà visibilità a una folta schiera di artisti emergenti - musicisti, pittori, fotografi - che, pur avendo talento e passione, spesso non trovano adeguate occasioni di espressione". "Ci sarà spazio anche per aste di beneficenza - ha anticipato Eduardo Castronuovo, direttore artistico del festival - con opere dei maestri Alessandro Flaminio e Alessandro Ciambrone il cui ricavato andrà a sostenere le attività benefiche promosse dal Festival come l'iniziativa solidale 'Il Giocattolo Sospeso', per devolvere i doni natalizi ai bambini meno fortunati del territorio". Il N'arte Christmas Festival' - si legge in un comunicato - ha, inoltre, una forte prospettiva di genere, grazie alla collaborazione con l'Associazione Meti Academy che sarà presente con il suo Progetto Donna con numerosi workshop e attività pratiche.



