Raid contro associazione a favore minori, condanna Comune Napoli

"Ferma condanna" da parte del sindaco Gaetano Manfredi e dell'intera Amministrazione comunale è stata espressa per l'azione vandalica compiuta nella serata di ieri contro la sede dell'Associazione Gioventù Cattolica, in Piazza Mercato, dove è stato mandato in frantumi un vetro con una pietra. In un video si vedono tre ragazzini a piedi lanciare il sanpietrino all'indirizzo dell'ingresso della associazione che porta avanti progetti a favore dei minori a rischio.

"Si tratta di un grave gesto che suscita sdegno e ferisce l'intera comunità. Su Piazza Mercato e sull'intero quartiere l'Amministrazione Comunale è impegnata, proprio insieme alle realtà sociali che operano sul territorio, per la riqualificazione urbana e sociale di tutta l'area. Esprimiamo quindi ferma condanna per questo atto vile e piena solidarietà all'Associazione Gioventù Cattolica ed al suo presidente Gianfranco Wurzburger. Assogioca è un punto di riferimento fondamentale per tanti giovani della nostra città, un luogo di aggregazione, di crescita e di impegno civile. Siamo fiduciosi che i responsabili di questo gesto vengano al più presto individuati, convinti che insieme siamo sulla strada giusta per la rinascita del quartiere", è scritto in una nota del Comune.

"Non sappiamo - dice Wurzburger - il motivo del gesto vandalico ma intuiamo le motivazioni: da tempo sul territorio chiediamo la video sorveglianza, una pattuglia delle forze dell'ordine e il controllo della piazza… grazie al Prefetto abbiamo i militari notte e giorno che stanno facendo un ottimo lavoro. Le nostre richieste danno fastidio a grandi e ragazzini e creano disagio a chi vuole continuare a vivere nell''illegalità. Assogioca non si ferma nella denuncia e nella formazione: ogni gesto come questo ci spinge sempre di più a considerare che occorre lavorare ancora molto nella prevenzione con le famiglie e con il quartiere tutto.

Andiamo avanti senza tentennare".



