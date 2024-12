Pugilato: 21/2 a Casoria l'Europeo dei gallo Edwards-Picardi

La Promoboxe di Mario Loreni ha fissato per il 21 febbraio a Casoria, in provincia di Napoli, l'incontro valido per il titolo europeo dei pesi gallo tra il detentore inglese Charlie Edwards e lo sfidante ufficiale Vincenzo Picardi.

Per allestire questo incontro, che sarà patrocinato dalla Fpi, il promoter bresciano si era aggiudicato la gara d'asta con un offerta di 28.250 Euro.

Picardi, 40 anni, ha fatto parte per anni della nazionale italiana, con cui ha conquistato il bronzo all'Olimpiade di Pechino 2008 e ai Mondiali del 2007.



