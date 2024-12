Un ordigno è esploso la scorsa notte a Pollena Trocchia, in provincia di Napoli: danneggiata la saracinesca, tettoia e l'insegna di una pescheria.

Sono stati i carabinieri della tenenza di Cercola ad intervenire in Corso Garibaldi. Non ci sono feriti. Indagini in corso per chiarire dinamica e matrice.



