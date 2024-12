Manfredi, col Pnrr risposte alla necessità di infrastrutture

"Con il Pnrr si sta cominciando a dare una risposta importante alla necessità di infrastrutture nelle aree urbane e interne". Lo sottolinea Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli e presidente Anci, intervenendo alla presentazione della 35esima edizione della Qualità della vita del Sole 24 Ore.

"Il tema dei trasporti è fondamentale e un altro aspetto importante sono i servizi educativi. Avere scuole belle e ben tenute è un modo per dare risposta al bisogno di educazione delle giovani generazioni e fronteggiare i fenomeni di abbandono scolastico e di scarsa qualità delle competenze evidenziate anche dall'Ocse" ha aggiunto.

Più in generale secondo Manfredi per i Comuni "la sfida principale è quella della coesione sociale - ha spiegato -.

Abbiamo una società più frammentata ed è fondamentale rafforzare i principi di solidarietà all'interno della nostra comunità".

Per i piccoli borghi, invece, "serve una politica di valorizzazione turistica integrata e sostenuta a livello centrale e regionale - ha concluso -. Spesso non c'è conoscenza di questi luoghi e spesso anche l'offerta di servizi non è altezza".



