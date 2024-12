Lite tra ex per appartamento conteso,botte e un arresto a Napoli

Si lasciano dopo una relazione durata dieci anni. Lei vive nell'appartamento intestato al padre di lui. E quando l'uomo si presenta, chiavi in mano, con la nuova compagna, per occuparlo finisce tutto in lite. E' accaduto a Napoli dove l'uomo è stato arrestato.

Tra i due le cose non erano mai andate del tutto bene, continue vessazioni anche se mai finite in una denuncia. Dopo che la storia finisce, lui inizia una relazione con un'altra donna ed è con lei e con altre tre persone che si presenta nell'appartamento occupato dalla ex, 38anni che vive lì con tre figli di una precedente relazione. Il tentativo di insediamento coatto sfocia in una lite violenta. Il figlio più piccolo della ex, 11 anni compiuti ad ottobre, assiste alla sceneggiata e sviene; le due già maggiorenni e la madre finiranno in ospedale per gli schiaffi e i pugni incassati. Intervengono anche due zii della donna e la zuffa si allarga.

Alla 38enne e ad una delle figlie, l'ex strapperà anche alcuni gioielli e il cellulare.

Poi la fuga subito dopo aver compreso che i carabinieri sarebbero arrivati presto.

I militari della stazione di Bagnoli bloccheranno il 33enne con i gioielli ancora addosso. Finirà in manette per maltrattamenti e rapina e poi in carcere, in attesa di giudizio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA