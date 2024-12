Due pistole in casa, arrestato un medico nel Napoletano

Aveva in casa due pistole detenute illegalmente per questo è stato arrestato dagli agenti della squadra mobile di Napoli e dal commissariato di polizia di Torre del Greco un medico in servizio all'ospedale Maresca.

Il professionista è accusato di avere avuto in possesso un'arma clandestina ed un'altra risultata di provenienza di un furto. Durante una perquisizione, effettuata nell'abitazione del dottore a Trecase, in un ripostiglio posto al piano interrato sono stati trovati un revolver Smith & Wesson calibro 38, risultato rubato a San Giorgio a Cremano, e una pistola semi-automatica marca Beretta modello 98/FS con matricola abrasa, completa di serbatoio con nove cartucce calibro 9.

Inoltre, in uno zainetto sono state rinvenute e sequestrate tredici cartucce calibro 9x21, cinquanta cartucce calibro 9x21 e 26 cartucce calibri 38 special.

A seguito della perquisizione, estesa alla vettura del medico, sono stati poi rinvenuti e sequestrati anche un passamontagna, una palina segnaletica e un lampeggiante. Le conseguenti indagini, coordinate dalla Procura di Torre Annunziata, sono tuttora in corso. Il dottore, dopo le formalità di rito, è stato portato nel carcere napoletano di Poggioreale.





