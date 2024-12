Da Regione Premio 'Orsola Apuzzo' a 11 studenti meritevoli

Il Premio Orsola Apuzzo, dedicato alla giovane ostetrica di Pimonte, prematuramente scomparsa in un incidente stradale in Germania dove si stava recando per un colloquio di lavoro, e' stato consegnato ad undici sudenti meritevoli che si trovano in situazione di disagio economico e che frequentano il Corso di Studio in Ostetricia presso l'Università degli Studi di Napoli 'Federico II'. La cerimonia di consegna e' avvenuta nell' Aula del Consiglio regionale della Campania alla presenza di colleghi della giovane ostetrica, parenti e colleghi di studio. Una studentessa solare e impegnata e' stato sottolineato nel corso degli interventi introdotti dall' avvocato Luca Granata e dalle docenti Rosanna Zapparella e Carmela Muccione. A ricordare le doti di empatia e di professionalita' e' stata la presidente dell' Ordine delle Ostetriche di Napoli, Giuseppina Piacente. "L' eredita' che ci lascia Orsola e' una eredità di gioia e di buona volontà" ha aggiunto il prof Maurizio Guida coordinatore corso di laurea in Ostetricia all' Università degli Studi di Napoli, Federico II.

"Questo Premio significa: voglio assomigliare a lei - ha detto rivolgendosi ai giovani studenti - . Dovete esserne orgogliosi".

A prendere la parola il professore emerito Raimondo Pasquino che, nel rivolgere un saluto alla famiglia, ha detto: "Siamo qui per ricordare la sensibilita' e l'impegno che ci ha dato questa giovane, sottolineandone i meriti e gli aspetti positivi del suo carattere e della sua professione". E il Presidente della Commissione Regionale Lavoro, Giovanni Mensorio che ha conosciuto personalmente Orsola: "Una ragazza solare e capace e determinata, una studentessa modello. Il suo desiderio era quello di tanti giovani: affermarsi professionalmente e lei voleva poter realizzare cio' per cui si era impegnata quotidianamente" Mensorio ha aggiunto: "Oggi, raccogliendo anche gli spunti che provengono dai docenti, la politica deve poter consentire, a chi si prepara per realizzare la propria professionalita', di potersi impegnare nel proprio territorio".

Nel concludere ha detto: "Questa vuole essere una manifestazione ancorata alla gioia di vivere di Orsola e lei deve essere un modello per tanti giovani". A seguire, la consegna dei Premi in denaro ai giovani studenti dalle mani della madre di Orsola.





