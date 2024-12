A fuoco cabina elettrica a Napoli, spento l'incendio

Fumo visibile a distanza, nel quartiere Fuorigrotta a Napoli a causa dell'incendio di una cabina elettrica. Un boato e poi un incendio con traffico impazzito nella zona ma per fortuna nessuna persona coinvolta.

E' stato necessario interrompere l'erogazione dell'energia elettrica per consentire l'intervento di messa in sicurezza.

Secondo quanto si è appreso da fonti Enel, c'è stato un incendio sul quadro di una linea di media tensione. I tecnici di e-Distribuzione sono immediatamente intervenuti e stanno mettendo in sicurezza le linee per consentire l'intervento dei vigili del fuoco. Successivamente provvederanno a utilizzare altri tratti di rete funzionante per alimentare le utenze attualmente senza energia elettrica. Se non fosse possibile, si valuterà l'utilizzo di power station.

Tutti i tecnici sono entrati al lavoro per risolvere nel minor tempo possibile. La cabina si trova proprio a fianco ad un distributore di carburanti che per fortuna è rimasto intatto.

Sul posto i mezzi di soccorso. Chiuse le strade circostanti. In zona si trova il cimitero e non distante una sede dell'Università.

L'incendio è stato spento. Il lavoro dei tecnici di E-Distribuzione ha consentito alle squadre dei vigili del fuoco di intervenire per spegnere l'incendio. Adesso i tecnici cominceranno a lavorare al ripristino. In questo momento stanno analizzando a fondo lo stato delle linee elettriche per valutare le soluzioni più efficaci.



