Thriller con Mickey Rourke apre Capri, Hollywood 2024

Sarà l'anteprima mondiale di 'The Wheels of Heaven' del regista inglese Ben Charles Edwards con Mickey Rourke ad inaugurare ufficialmente ad Anacapri, venerdì 27 dicembre, Capri, Hollywood - The International Film Festival 2024, 29esima edizione della kermesse di fine anno che anticipa la stagione delle premiazioni globali (fino al 2 gennaio).

Il film è un fantasy-thriller co-interpretato da Rourke, Nicky Whelan, Sadie Forst, Geoff Bell, Gary Stretch, Lee Ryan, Kirsty Bell e dagli attori bulgari Eleonora Ivanova, Dimitar Nikolov e Desislava Tenekedjieva, che ne è anche la produttrice.

Il festival è promosso dall'Istituto Capri Nel Mondo con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Campania e la partecipazione di Intesa Sanpaolo, Riflessi - Made in Italy, Frecciarossa e Givova.

In cartellone 226 proiezioni totali di cui 79 sull'Isola Azzurra (tra il Cinema Paradiso di Anacapri, al Centro Congressi di Capri) e 147 in streaming (71 sulla piattaforma eventive.org e 76 su mymovies.it): nel dettaglio 86 lungometraggi, 17 documentari, 3 mediometraggi, 2 fiction, 118 cortometraggi selezionati tra le grandi produzioni in corsa per la Awards Season globale, le principali opere europee e nazionali e la piattaforma Filmfreeway.com che ha coinvolti 1751 autori da 88 Paesi.

'The Wheels of Heaven' prodotto dalla Black Sea Film e Nova film di Dessy Tenekedjieva, e coprodotto dalla britannica Goldfinch, girato in Bulgaria, Los Angeles e Londra, è anche un dramma di formazione dai momenti romantici e condito da humour inglese. La storia è ispirata al romanzo 'Lo straniero misterioso' di Mark Twain: la giovane Iva (Ivanova), incontra un affascinante ragazzo più grande di lei ( Nikolov) che le dà la forza di trovare la propria strada nella vita. Ma è davvero Lucifero, l'angelo caduto, mandato per guidare Iva al suo destino di salvare la razza umana? Oppure è solo un giovane delirante e pericoloso? "Volevo rendere omaggio al romanzo di Mark Twain, poiché in entrambe le opere viene esaminata l'ambiguità del bene e del male, e viene esplorato il modo in cui questi concetti si relazionano alla vita vera e al delicato equilibrio tra loro.

Per citare il film, c'è buio anche nel più virtuoso degli uomini e luce nel più corrotto", ha spiegato il regista.

"Porteremo questa storia a un pubblico globale - aggiunge Tenekedjieva -. Il nostro talentuoso attore e produttore esecutivo Gary Stretch e l'attore britannico di culto Geoff Bell ci hanno regalato una performance straordinarie. Avere il leggendario Mickey Rourke come figura centrale è un sogno diventato realtà".



