Scivola e finisce sotto un bobcat, un morto nel Salernitano

Sarebbe scivolato ed è finito sotto la fresa di un bobcat, che lo ha ucciso: è successo stamani ad Eboli, nel Salernitano.

La vittima è un 41enne originario di Battiglia e l'incidente è avvenuto in un terreno di sua proprietà. Quando sono giunti i soccorritori, per l'uomo non c'era niente da fare.

Sul posto sono intervenuti un'automedica e un'ambulanza dell'associazione Vopi, i volontari di pubblico intervento, i vigili del fuoco e i carabinieri di Eboli, che stanno indagano per ricostruire la dinamica dell'infortunio.



