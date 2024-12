Pandori in dono per i bimbi disabili nel Napoletano

Pandori in dono per i bambini disabili dell'associazione "La Battaglia di Andrea" ad Afragola, in provincia di Napoli.

"Ormai è una bellissima consuetudine - dichiara Asia Maraucci, presidente de 'La Battaglia di Andrea' - ogni anno puntualissima che dimostra concretezza e sensibilità nei confronti dei bambini che seguiamo con la nostra associazione.

Il dolce dono lo abbiamo portato a molti bambini dell'Aias di Afragola strappando un sorriso sia a loro che ai genitori". "Sosteniamo con grande piacere - aggiunge Angela Canciello, dell' azienda che anche quest' anno si è preoccupata di fornire i doni all'associazione - le meritorie iniziative che l'Associazione 'La Battaglia di Andrea' e la presidente Asia Maraucci conducono a sostegno dei bambini diversamente abili.

Ovviamente, così come avviene da diversi anni, non potevamo far mancare il nostro supporto in occasione delle festività natalizie".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA