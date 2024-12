In auto con 20kg di fuochi d'artificio, denunciati a Napoli

Sorpresi in auto con 20 kg di fuochi d'artificio. E' accaduto a Napoli dove la Polizia di Stato ha denunciato una 46enne napoletana ed un 32enne di Bari, entrambi con precedenti di polizia, per detenzione e trasporto abusivi di materie esplodenti.

Gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia hanno controllato l'auto in corso Garibaldi. I poliziotti hanno notato, sin da subito, che i due si mostravano insofferenti al controllo e, difatti, hanno rinvenuto all'interno del bagagliaio del veicolo e sul sedile posteriore 40 batterie di fuochi pirotecnici il cui contenuto esplosivo netto è risultato essere pari a circa 20 kg.

Per tali motivi, i due sono stati denunciati dal personale operante; alla donna, conducente della vettura, sono state anche contestate tre violazioni del Codice della Strada per mancanza della revisione periodica, trasporto di merce pericolosa e mancanza di revisione all'impianto gpl.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA