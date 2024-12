Controlli a frantoio, sequestrate aree per smaltimento illecito

I Carabinieri Forestale di Vairano Patenora e Roccamonfina, nel corso di controlli condotti insieme al personale Arpac di Caserta, hanno ispezionato un frantoio oleario nel comune di Conca della Campania, accertando violazioni ambientali che hanno portato al sequestro preventivo di un'area della estensione di circa 230 mq attigua all'impianto del frantoio, dove sono stati depositati e smaltiti illecitamente circa 20 metri cubi di sanse umide provenienti dalla molitura delle olive e di un'altra area di circa 150 mq di terreno agricolo con circa 60 metri cubi di sanse. Sequestrato anche uno scarrabile con 30 metri cubi delle stesse sanse.

Il titolare del frantoio oleario è stato denunciato a piede libero per il reato di gestione e/o smaltimento illecito di rifiuti speciali non pericolosi.

Nel corso dei controlli è stata anche accertata una violazione amministrativa per l'irregolare spandimento di acque di vegetazione.

I carabinieri ricordano che la campagna di controlli sulla gestione delle acque di vegetazione prodotte dalla molitura delle olive è motivata dall'elevato carico inquinante di natura organica di questo scarto di lavorazione "che, se non idoneamente gestito, può arrecare gravi danni alle acque superficiali e di falda".



