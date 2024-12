Cade sulle piste da sci dell'Aremogna, ferito commercialista napoletano

Cade sulle piste da sci dell'Aremogna e finisce in sala operatoria. Il grave incidente è avvenuto negli impianti del comprensorio sciistico dell'Alto Sangro. Un commercialista napoletano di circa 60 anni, stando alla prima ricostruzione, si è ferito in maniera grave alla mano destra, procurandosi un taglio importante, dopo una caduta rovinosa.

L'incidente non ha coinvolto altri sciatori. L'uomo è stato trasportato d'urgenza in elicottero nell'ospedale di Chieti dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. Rischia di perdere l'arto. Sul posto sono intervenuti gli uomini del soccorso alpino della guardia di finanza di Roccaraso.



