Al Nuovo di Napoli dal 19 dicembre Ebbanesis in 'Bek Steig'

Dopo Serenvivity e Transleit arriva, da giovedì 19 dicembre, alle 21 (in replica fino a domenica 22) al Teatro Nuovo di Napoli, 'Bek Steig' il nuovo spettacolo musicale del duo Ebbanesis, un viaggio nel mondo di Viviana Cangiano e Serena Pisa, due artiste che, con il loro talento e carisma, sottolinea una nota di presentazione dello spettacolo, "sono capaci di trasformare ogni performance in un'esperienza unica".

Presentato da Ente Teatro Cronaca, l'allestimento mostra, come fossero spiate attraverso il buco della serratura, le due artiste in un camerino, in quel tempo fatto di preparazione, intimità, goliardia, confidenze, incomprensioni, chiarimenti, idee, concentrazione, che di fatto precedono il concerto in pubblico. Non ci sono personaggi, a parlare, sono proprio le due artiste in uno spettacolo musicale che prende la forma di un varietà la cui location è proprio il camerino di un teatro. "Un luogo a loro molto caro perché intimo nel quale sono nate alcune idee, accade tutto quello che in scena non si vede e, quindi, dare sfogo alla loro creatività prima di iniziare uno spettacolo" si sottolinea ancora.

'Bek Steig' è uno spettacolo chiuso nel cassetto da oltre sette anni che mostrerà, più che mai, le due artiste interpreti di sé stesse con tutte le caratteristiche e sfumature che le rappresentano. "Ci è sempre piaciuta - spiegano Viviana Cangiano e Serena Pisa - l'idea di raccontare al pubblico le sensazioni che si provano quando poi bisogna fare i conti con il palcoscenico, qualunque fosse lo stato d'animo di quel momento della nostra vita. Ci piaceva raccontare alla nostra maniera di teatro-canzone le dinamiche della vita quotidiana di una cameretta con quella artistica del camerino di un teatro.

Inoltre sentiamo l'esigenza di staccarci dalla postazione fissa che ha caratterizzato i nostri precedenti spettacoli, per creare oltre al dinamismo sulla scena, un inedito contatto ancor più diretto con gli spettatori".

Non mancheranno le traduzioni, ancora motore del progetto Ebbanesis, ma ci saranno anche novità discografiche con l'inserimento di inediti, che, mescolati alle immancabili della tradizione napoletana, "fanno di Bek Steig un vero e proprio festival delle acrobazie vocali, musicali e recitative".

L'allestimento si avvale della direzione di scena a cura di Angela Grimaldi, l'arredamento scenico e i costumi di Giuseppe Barbato.



