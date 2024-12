Ad Ercolano Polizia di Stato sequestra 23kg di polvere pirica

98.000 cartucce fuori dai depositi autorizzati e due fusti non sigillati contenenti complessivamente circa 23 kg di polvere pirica senza fumo: materiale che doveva essere detenuto in recipienti sigillati dal contenuto di massimo 1 kg. Per questo la Polizia di Stato ha denunciato un 73enne di Ercolano.

In particolare, gli agenti della Divisione P.A.S. della Questura e del Commissariato di Portici- Ercolano, insieme al personale dei Vigili del Fuoco, della Guardia di Finanza, dell'Asl Napoli 3 Sud e dell'Ispettorato del Lavoro di Avellino- Benevento, hanno effettuato un controllo presso un deposito per la detenzione e vendita di polveri da lancio e cartucce ad Ercolano e hanno scoperto che il titolare aveva violato le prescrizioni previste dalla licenza per la detenzione e la vendita di polveri da lancio e cartucce.

Nella giornata di giovedì, inoltre, la Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Portici. In particolare, gli agenti del Commissariato di Portici-Ercolano, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Portici, dove hanno identificato 127 persone, di cui 3 denunciate per ricettazione, controllato 68 veicoli e contestato 3 violazioni del Codice della Strada. Nel corso dello stesso servizio, è stato rinvenuto un motoveicolo, provento di furto, che è stato restituito al legittimo proprietario.



