Tentata estorsione a impresa edile, imprenditore denuncia tutto

Subisce una tentata estorsione ma denuncia tutto e fa arrestare chi aveva chiesto i soldi e rivolto minacce. E' quanto accaduto al titolare di una impesa edile di Giugliano che stava realizzando i lavori per l'implemento della fibra ottica ad Arzano (Napoli).

L'imprenditore si è rivolto alla polizia e ha raccontato dell'azione estorsiva subìta attuata con metodologia tipica degli appartenenti ai clan locali, azione messa in atto anche puntando armi contro un operaio della ditta. Da qui sono partite le indagini dalla squadra investigativa del Commissariato di Frattamaggiore, con il coordinamento della Dda.

Grazie ai riscontri info-investigativi oggi è stata eseguita un ordinanza di misura cautelare in carcere.



