School Experience 4 chiude le tappe del 2024

Si è chiusa la tappa di Ceccano di School Experience 4, il festival itinerante organizzato dall'Ente Autonomo Giffoni Experience, realizzato nell'ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola e promosso da Ministero della Cultura - Direzione Generale per il Cinema e l'Audiovisivo e Ministero dell'Istruzione e del Merito. Dopo gli appuntamenti di Taranto, di Porto Torres e Sassari, e di Cittanova, il festival itinerante ha abbracciato la provincia di Frosinone, toccando inoltre i comuni di Ceccano, Castro dei Volsci, Supino. In collaborazione dell'associazione culturale "Indiegesta", presieduta da Alessandro Ciotoli, la presenza di Giffoni si è trasformata in un'autentica festa per gli studenti dell'intera provincia ciociara.

Quattromila le alunne e gli alunni di diversi istituti scolastici di ogni ordine e grado che hanno assistito alle varie proiezioni e giudicato le tante produzioni in concorso. Circa quattrocento i docenti impegnati con le attività di Giffoni. I film sono stati divisi in diverse sezioni: Your Experience, opere realizzate in Italia dagli istituti scolastici o da associazioni culturali, nella sezione Short Experience, realizzati da professionisti italiani e stranieri, selezionati tra oltre 1500 produzioni e Feature Experience dedicata ai lungometraggi. Ad ogni ciclo di proiezioni, suddivise per le categorie d'appartenenza, è seguito poi il dibattito e la votazione. Il festival itinerante riprenderà nel 2025 dall'Emilia Romagna, con Ferrara la cui tappa è prevista dal 20 al 24 gennaio.



