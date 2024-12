Proteste per sgomberi a Caivano, scattano provvedimenti

Lo scorso 1 dicembre protestarono contro gli sgomberi al parco verde di Ciavno, anche salendo sul tetto di una delle palazzine e minacciano il suicidio maneggiando una bombola di gas. Per questo il Questore di Napoli ha emesso 10 provvedimenti di avviso orale, 8 dei quali aggravati, istruiti e predisposti dalla Divisione Anticrimine della Questura.

Le persone che protestarono divulgarono anche le azioni sul web, attraverso canali social. Alcuni provvedimenti sono aggravati per alcuni in quanto destinatari di condanne, anche definitive, per i reati in materia di stupefacenti; in particolare, due per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti mentre quattro per la vendita al dettaglio di sostanze stupefacenti; altri due per resistenza a Pubblico Ufficiale, simulazione di reato, furto, usura e invasione-occupazione di terreni o edifici.

Gli avvisi aggravati contengono, inoltre, le prescrizioni del divieto di detenere apparati di comunicazione ricetrasmittenti, strumenti di protezione balistica, armi a modesta capacità offensiva, riproduzioni di armi e sostanze infiammabili. La violazione delle prescrizioni di aggravamento è punita con la reclusione da 1 a 3 anni e con una multa fino a 5mila euro.





