Pesca, ecologia e turismo sostenibile, l'esempio di Ischia

Ricercatori, stakeholder e pescatori allo stesso tavolo per dialogare sul futuro prossimo degli ecosistemi in chiave sostenibile, con uno sguardo alle potenziali ricadute turistiche di linee strategiche condivise.

Succede questa fine settimana a Ischia. Oggi, sabato 14 dicembre, nella sala consiliare del Comune di Casamicciola Terme si è tenuto il workshop Life Dream: pescatori di Ischia e Procida porteranno la plastica trovata nelle loro reti da pesca che sarà riciclata in carburante biodiesel con una macchinario innovativo, installato nell'area portuale del comune isolano grazie al progetto Life Dream con il sindaco Giosi Ferrandino, in rappresentanza dei comuni di Ischia e Procida interessati dalla sperimentazione insieme ad alcune aree del Salernitano e della Puglia, il comandante dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia Antonio Magi, la direttrice di Federpesca Francesca Biondo, i rappresentanti di Ismar-CNR (istituto che hanno lavorato al prototipo del dispositivo per riciclare la plastica intrappolata nelle reti da pesca), Stefania Valentini (Net European Consulting) e Simonetta Fraschetti, docente di Biologia all'università Federico II di Napoli.

Domenica 15 dicembre alla Colombaia a Forio l'area marina protetta Regno di Nettuno organizza invece il workshop "Aree protette, pesca e sviluppo della fascia costiera", a conclusione di un anno dedicato allo sviluppo della pesca e del turismo sostenibile. Parteciperanno tra gli altri il sindaco foriano Stani Verde, i comandanti della Guardia Costiera di Ischia Antonio Magi e di Procida Vito Andrea Siciliano, Gian Carlo Carrada, già professore ordinario di biologia marina all'università Federico II di Napoli e Claudia Scianna (Stazione zoologica Anton Dohrn). Seguirà una tavola rotonda con la partecipazione di Antonio Nicoletti (responsabile aree protette Legambiente), Antonio Tisci e Giuseppe Luzzi (rispettivamente commissario e direttore Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese), dei sindaci di Acciaroli, Maratea e Castel Volturno con le conclusioni affidate a Nicola Caputo, assessore all'Agricoltura e alla Pesca della Regione Campania ed a Francesco Tomas, direttore generale del Patrimonio Naturalistico e Mare (PNM) del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

