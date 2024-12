Nuovo codice della strada, a Napoli la prima multa per l'uso del cellulare alla guida

A Napoli la prima contravvenzione per aver violato le norme del nuovo codice della strada è stata fatta dalla Polizia municipale di buon'ora: il malcapitato era al telefono mentre guidava.

Dal Comune fanno sapere che sono partiti in tutta la città i controlli della Polizia Locale per il rispetto delle norme del nuovo Codice: nella prima mattinata, in Corso Umberto, il primo verbale è stato fatto per uso del cellulare alla guida, un'infrazione per la quale le nuove norme in vigore da oggi prevedono, oltre alla sanzione, anche il ritiro breve della patente da 7 a 15 giorni. Entro le 13 sono stati 6 i verbali elevati, tutti per la stessa infrazione a conducenti di entrambi i sessi.

Video Codice della strada, scattano le nuove norme

Che la prima multa, in virtù del nuovo codice della strada, a Napoli fosse fatta per l'uso del telefono cellulare alla guida, il comandante della Polizia locale, Ciro Esposito, se lo aspettava. "L'uso del cellulare è in effetti la violazione più frequente", ha detto ai microfoni del Tgr Campania, spiegando che "le nuove norme sono finalizzate a migliorare la sicurezza stradale e a limitare le tante vittime che in Italia si registrano". Il comandante sottolinea poi che le "norme sono molto rafforzate, c'è una maggiore attenzione e pene più severe". "Sarà importante anche l'inserimento dell'Alcolock che non consente la partenza dell'auto se si eccede con l'uso di alcol", ha concluso.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA