MaxiMall Pompeii: sindaco, scintilla per rigenerazione urbana

"Il parco commerciale MaxiMall Pompeii rappresenta un nuovo inizio per Torre Annunziata e mi auguro rappresenti la scintilla per una più ampia rigenerazione urbana ed economica per la nostra città".

L'ha detto il sindaco di Torre Annunziata, Corrado Cuccurullo, a margine del taglio del nastro del più grande hub commerciale del Mezzogiorno, taglio del nastro al quale hanno partecipato anche il governatore della Campania Vincenzo De Luca e il Ceo e founder di IrgenRE Paolo Negri.

"Si tratta di un'opera - ha aggiunto il primo cittadino - che ci salda con la vicina città di Pompei e consentirà di intercettare i milioni di turisti che ogni anno visitano gli scavi, il Vesuvio e i grandi attrattori turistici del territorio".

"Il MaxiMall Pompeii - ha concluso Cuccurullo - sana una frattura urbanistica e recupera un'ex area industriale, dismessa per troppi anni. E' un'opera che risarcisce la città dal contratto d'area torrese stabiese che per oltre trent'anni non ha realizzato quasi nulla a Torre Annunziata".



